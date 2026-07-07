Samsung anticipe au T2 un bénéfice multiplié par 19 mais l'action chute

Un Galaxy S24, un smartphone produit par Samsung. (Crédits: Adobe Stock)

par Heekyong Yang, Hyunjoo Jin et Joyce Lee

Samsung Electronics 005930.KS a dit mardi prévoir une hausse spectaculaire de son bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre, sans parvenir à rassurer les investisseurs qui redoutent un ralentissement du boom lié à l'IA.

Le groupe sud-coréen estime dans un document réglementaire que son bénéfice opérationnel, porté par la forte demande mondiale pour ses puces mémoire, sera multiplié par 19 lors du trimestre d'avril à juin, atteignant 89.400 milliards de wons (51,13 milliards d'euros) contre 4.700 milliards lors de la même période de 2025. Son chiffre d'affraires devrait grimper de 129% à 171.000 milliards de wons, a-t-il dit.

L'action du géant sud-coréen n'en a pas moins chuté de 10% à la Bourse de Séoul, une baisse attribuée par les analystes à la crainte que la dynamique liée à l'essor des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle ne finisse par s'enragyer.

"Les bons résultats de Samsung étaient largement attendus et avaient déjà été en grande partie pris en compte par les cours après la remontée de son action avant la publication des résultats", a expliqué Albert Yong, associé gérant chez Petra Capital Management, qui détient des actions Samsung.

"Les investisseurs restent préoccupés par la pérennité du boom de l'IA et par le risque d'un ralentissement des dépenses en infrastructures d'IA de la part des grandes entreprises technologiques américaines."

Jing Jie Yu, analyste chez Morningstar, a également relevé que les estimations de chiffre d'affaires de Samsung n'étaient pas aussi solides que prévu.

DES RISQUES À L'HORIZON

Les bénéfices de Samsung ont bondi alors même que l'entreprise a provisionné des fonds pour verser des primes substantielles à ses employés de sa division semi-conducteurs, conformément à un accord salarial conclu en mai qui lie leur rémunération au résultat d'exploitation.

"Samsung a affiché des résultats supérieurs aux prévisions malgré les provisions liées aux primes, grâce à la forte hausse des prix de la mémoire" a déclaré Lee Min-hee, analyste chez BNK Investment & Securities.

Sans ces provisions, son bénéfice d'exploitation aurait probablement dépassé les 100.000 milliards de wons, ont estimé les analystes.

Alors que l'activité mémoire de Samsung devrait afficher un nouveau trimestre de résultats solides, les analystes estiment que les pertes de ses divisions fonderie et puces logiques (LSI) risquent de s'aggraver, car les dépenses liées aux primes sont réparties sur l'ensemble de la division semi-conducteurs.

Samsung prévoit d'annoncer ses résultats détaillés le 30 juillet, y compris la répartition des bénéfices de chacune de ses divisions.

À l'avenir, les analystes estiment que le principal risque pesant sur l'essor du marché de la mémoire serait un ralentissement des investissements dans les infrastructures d'IA.

Les investisseurs notent avec inquiétude que les grandes entreprises technologiques devront recourir à des emprunts massifs pour financer des infrastructures d'IA dont les rendements sont incertains, ce qui pourrait également freiner la demande de puces.

(Reportage Heekyong Yang et Joyce Lee; avec la contribution de Gregor Stuart Hunter à Singapour; version française Jean Terzian et Matthieu Huchet, édité par Jean-Stéphane Brosse)