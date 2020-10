Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Samsung annonce le décès de son président Lee Kun-hee Reuters • 25/10/2020 à 02:26









SEOUL, 25 octobre (Reuters) - Le président de Samsung 005930.KS , Lee Kun-hee, est décédé dimanche à l'âge de 78 ans, a annoncé le groupe sud-coréen. Lee Kun-hee avait été victime en 2014 d'une attaque cardiaque. Jay Y. Lee, héritier du groupe, dirige le conglomérat depuis lors. (Cynthia Kim et Joyce Lee; version française Jean Terzian)

Valeurs associées SAMSUNG ELECTRON OTCBB -100.00%