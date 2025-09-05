 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 731,50
+0,33%
Indices
Chiffres-clés

Samse voit son ROC divisé par deux au premier semestre
information fournie par Cercle Finance 05/09/2025 à 07:25

(Zonebourse.com) - Samse présente un résultat net part du groupe de 0,7 million d'euros au titre du premier semestre 2025, contre 8,2 MEUR un an auparavant, et un résultat opérationnel courant (ROC) en chute de 48,5% à 8,2 MEUR, soit une marge de 0,81% contre 1,65% au premier semestre 2024.

L'augmentation des coûts logistique, avec la mise en service de la nouvelle plateforme de La Boisse, a impacté négativement le ROC de 5,3 millions. Le retrait du ROC s'explique également par une contraction de l'activité négoce malgré une bonne tenue du taux de marge commerciale.

Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du groupe a légèrement dépassé 1 MdE, en progression de 4,6%, en raison de l'impact des enseignes VM, LNTP, et COMINEX intégrées en mai 2024. A périmètre comparable, il a toutefois reculé de 6,3%.

Samse intensifie ses efforts pour soutenir sa dynamique commerciale et s'applique à adapter au mieux ses moyens à un marché en retrait depuis plusieurs trimestres désormais. Par ailleurs, il poursuit la mise en oeuvre des synergies issues de ses dernières acquisitions.

Valeurs associées

SAMSE
136,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank