Samse voit son ROC divisé par deux au premier semestre
information fournie par Cercle Finance 05/09/2025 à 07:25
L'augmentation des coûts logistique, avec la mise en service de la nouvelle plateforme de La Boisse, a impacté négativement le ROC de 5,3 millions. Le retrait du ROC s'explique également par une contraction de l'activité négoce malgré une bonne tenue du taux de marge commerciale.
Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du groupe a légèrement dépassé 1 MdE, en progression de 4,6%, en raison de l'impact des enseignes VM, LNTP, et COMINEX intégrées en mai 2024. A périmètre comparable, il a toutefois reculé de 6,3%.
Samse intensifie ses efforts pour soutenir sa dynamique commerciale et s'applique à adapter au mieux ses moyens à un marché en retrait depuis plusieurs trimestres désormais. Par ailleurs, il poursuit la mise en oeuvre des synergies issues de ses dernières acquisitions.
Valeurs associées
|136,0000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
