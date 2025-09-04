Samse : un premier semestre difficile

(AOF) - Samse, groupe spécialisé dans la distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l'habitat, a dévoilé ses résultats du premier semestre, faisant ressortir un résultat net de 1,2 millions d'euros, en chute de 86%. Le résultat opérationnel courant s'affiche en recul de 48% à 8,2 millions d'euros. Le taux de marge opérationnelle s'établit à 0,81% contre 1,65% un an plus tôt à la même période. Le chiffre d’affaires consolidé atteint 1,05 milliards d'euros, en progression de 4,6%. A périmètre comparable, le chiffre d’affaires ressort en repli de 6,3%.

Dans un environnement économique dégradé et qui présente un manque certain de visibilité, le " groupe intensifie ses efforts pour soutenir sa dynamique commerciale. Il s'applique à adapter au mieux ses moyens à un marché en retrait depuis plusieurs trimestres désormais".

Par ailleurs, Samse poursuit la mise en œuvre des synergies issues de ses dernières acquisitions.

Le groupe publiera le 30 octobre son chiffre d'affaires consolidé du troisième trimestre.

