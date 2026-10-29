Samse s'appuie sur le bricolage alors que le négoce est au point mort

Le groupe, qui possède plusieurs marques de négoce de matériaux et l'enseigne l'Entrepôt du Bricolage, affiche un chiffre d'affaires de 470 MEUR au troisième trimestre 2026, en données publiées. Sur neuf mois, le chiffre d'affaires atteint 1 485 MEUR, en croissance de 1,6% par rapport à 2025.

L'activité Négoce progresse de 0,9% au troisième trimestre, à 368,9 MEUR, dans un environnement de marché qui demeure difficile, tant dans la construction neuve que dans la rénovation. L'activité Bricolage réalise 101 MEUR, en hausse de 11,8% en données publiées et de 5,2% à périmètre comparable, après retraitement du rachat de RG Bricolage fin novembre 2025.

Au 30 septembre 2026, la hausse du chiffre d'affaires des neuf mois est de 0,4% à périmètre comparable. Le Négoce s'établit à 1 177 MEUR, en recul modéré de 0,2%, reflétant une faible activité en début d'année suivie d'une amélioration au cours des mois suivants. Le Bricolage affiche 308 MEUR, en progression de 9,4% à périmètre courant et de 3,1% à périmètre comparable, grâce à une bonne performance de l'Entrepôt du Bricolage.

Pour la suite, la visibilité reste limitée quant au rythme de reprise de la construction, mais le groupe constate des signes de stabilisation sur certains de ses marchés. Il poursuit une politique prudente de gestion tout en maintenant ses investissements de développement et son ambition commerciale. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2026 sera publié le 28 janvier 2027, après bourse.