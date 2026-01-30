 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Samse enregistre une baisse de 4,5 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 09:52

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'établit à 463 MEUR au quatrième trimestre 2025, en baisse de 4,5 % par rapport au quatrième trimestre 2024, en données publiées et 4,9% à périmètre comparable.

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe atteint 1 925 MEUR sur l'ensemble de l'exercice 2025, en léger retrait de 0,4% par rapport à 2024 en données publiées. A périmètre comparable, il s'inscrit en repli de 5,8 % compte tenu de l'entrée dans le périmètre, au 1er mai 2024, des enseignes VM Matériaux, LNTP et Cominex.

Le chiffre d'affaires de l'activité Négoce s'élève à 1 552 MEUR sur l'exercice, en croissance de 0,8 % en données publiées. A périmètre comparable, il recule de 6,0 %.

L'activité Bricolage enregistre un chiffre d'affaires de 373 MEUR en 2025, en baisse de 5,1 % sur un marché du bricolage orienté à la baisse sur l'ensemble de l'exercice.

"Dans un environnement économique toujours incertain, marqué toutefois par des signaux d'amélioration encore faibles à ce stade, le Groupe poursuit le déploiement de sa dynamique commerciale et l'exploitation des synergies issues de ses récentes acquisitions" indique la direction du groupe.

Valeurs associées

SAMSE
121,500 EUR Euronext Paris +2,97%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Sebastien Lecornu à l'Elysée, le 28 janvier 2026. ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    Impôts, Défense, déficit : les grandes lignes du budget 2026
    information fournie par Boursorama avec Media Services 30.01.2026 10:33 

    Coupes budgétaires, taxe Zucman rejetée par l’Assemblée, déficit maintenu à 5% du PIB, le projet de loi de finances 2026, qui devrait être adopté sous 49.3 ce vendredi, aura fait l’objet de mois de discussions tendues au Parlement. Le déficit maintenu à 5% du PIB ... Lire la suite

  • Le Premier ministre britannique Keir Starmer prononce un discours lors du Forum commercial Royaume-Uni-Chine à la Bank of China à Pékin, le 30 janvier 2026 ( POOL / Carl Court )
    Starmer défend un rapprochement avec Pékin, "très dangereux" pour Trump
    information fournie par AFP 30.01.2026 10:32 

    Le Premier ministre britannique Keir Starmer a défendu vendredi sa visite en Chine comme un moyen de reconstruire une confiance mutuelle et renforcer les relations commerciales avec Pékin, une perspective que Donald Trump a jugé "très dangereuse". S'exprimant devant ... Lire la suite

  • Le premier ministre Sébastien Lecornu au Palais de l'Elysée, le 28 janvier 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Budget: Lecornu a dégainé un ultime 49.3, épilogue lundi
    information fournie par AFP 30.01.2026 10:19 

    La ligne d'arrivée du marathon budgétaire est proche: le Premier ministre Sébastien Lecornu a activé vendredi matin pour la troisième fois l'article 49 alinéa 3 de la Constitution à l'Assemblée nationale, ultime étape avant l'adoption définitive du budget de l'Etat, ... Lire la suite

  • Roland Lescure, à l'Assemblée nationale, le 26 novembre 2025 ( AFP / ALAIN JOCARD )
    Vente des antennes d’Eutelsat bloquée : Roland Lescure évoque "un actif stratégique"
    information fournie par Boursorama avec Media Services 30.01.2026 10:17 

    Le gouvernement s’est opposé cette semaine à la vente des antennes de l’opérateur européen de satellites à un fonds suédois. "Ces antennes servent pour des communications civiles et aussi pour des communications militaires, (...) c'est évidemment un actif stratégique, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank