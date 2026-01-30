Samse enregistre une baisse de 4,5 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 09:52
Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe atteint 1 925 MEUR sur l'ensemble de l'exercice 2025, en léger retrait de 0,4% par rapport à 2024 en données publiées. A périmètre comparable, il s'inscrit en repli de 5,8 % compte tenu de l'entrée dans le périmètre, au 1er mai 2024, des enseignes VM Matériaux, LNTP et Cominex.
Le chiffre d'affaires de l'activité Négoce s'élève à 1 552 MEUR sur l'exercice, en croissance de 0,8 % en données publiées. A périmètre comparable, il recule de 6,0 %.
L'activité Bricolage enregistre un chiffre d'affaires de 373 MEUR en 2025, en baisse de 5,1 % sur un marché du bricolage orienté à la baisse sur l'ensemble de l'exercice.
"Dans un environnement économique toujours incertain, marqué toutefois par des signaux d'amélioration encore faibles à ce stade, le Groupe poursuit le déploiement de sa dynamique commerciale et l'exploitation des synergies issues de ses récentes acquisitions" indique la direction du groupe.
Valeurs associées
|121,500 EUR
|Euronext Paris
|+2,97%
A lire aussi
-
Coupes budgétaires, taxe Zucman rejetée par l’Assemblée, déficit maintenu à 5% du PIB, le projet de loi de finances 2026, qui devrait être adopté sous 49.3 ce vendredi, aura fait l’objet de mois de discussions tendues au Parlement. Le déficit maintenu à 5% du PIB ... Lire la suite
-
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a défendu vendredi sa visite en Chine comme un moyen de reconstruire une confiance mutuelle et renforcer les relations commerciales avec Pékin, une perspective que Donald Trump a jugé "très dangereuse". S'exprimant devant ... Lire la suite
-
La ligne d'arrivée du marathon budgétaire est proche: le Premier ministre Sébastien Lecornu a activé vendredi matin pour la troisième fois l'article 49 alinéa 3 de la Constitution à l'Assemblée nationale, ultime étape avant l'adoption définitive du budget de l'Etat, ... Lire la suite
-
Le gouvernement s’est opposé cette semaine à la vente des antennes de l’opérateur européen de satellites à un fonds suédois. "Ces antennes servent pour des communications civiles et aussi pour des communications militaires, (...) c'est évidemment un actif stratégique, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer