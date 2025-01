Samse en croissance annuelle de 2,3%

AOF - EN SAVOIR PLUS

"Le contexte de marché reste difficile avec une faible visibilité. Le groupe poursuit ses actions de développement de ses parts de marché, de préservation de sa marge et de rationalisation de ses moyens d'exploitation sur l'ensemble du périmètre. Il œuvre également à la mise en place des synergies sur ses dernières acquisitions", précise un communiqué.

(AOF) - Samse, spécialisé dans la distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l'habitat, a déclaré un chiffre d'affaires 2024 en hausse de 2,3% à 1,93 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires au quatrième trimestre s'affiche en croissance de 9,3%. L'activité Négoce s'inscrit en progression de 14,4% sur cette période et de 3,9% en rythme annuel.

