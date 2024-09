Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Samse: chute de 80% du RNPG semestriel information fournie par Cercle Finance • 06/09/2024 à 07:07









(CercleFinance.com) - Samse publie un résultat net part du groupe (RNPG) en plongeon de 80,3% à 8,2 millions d'euros au titre du premier semestre 2024, ainsi qu'un résultat opérationnel courant en chute de 71,9% à 15,9 millions, soit une marge passée de 5,56% à 1,65%.



Dans un marché dégradé, le chiffre d'affaires du distributeur de matériaux de construction a diminué de 5,2% à 961 millions d'euros (-12,4% à périmètre comparable), avec des baisses de 6,4% pour l'activité négoce et de 1% pour l'activité bricolage.



Compte-tenu de l'incertitude sur l'évolution de ses marchés, Samse veut 'se concentrer sur la rationalisation des moyens de production tout en conservant l'engagement et la compétence de ses équipes', et favoriser les synergies entre ses différentes enseignes.





Valeurs associées SAMSE 162,00 EUR Euronext Paris +0,62%