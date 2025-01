Samse: baisse de 10% du CA annuel en comparable information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 11:57









(CercleFinance.com) - Samse affiche un chiffre d'affaires pour l'année 2024 de 1,93 milliard d'euros, en hausse de 2,3% en données publiées, mais en baisse de 10,3% à périmètre comparable, reflétant les difficultés du marché de la construction neuve.



Compte tenu de la croissance externe, l'activité négoce sur l'exercice 2024 s'établit à 1,54 milliard, en augmentation de 3,9% (-12,1% à périmètre comparable), alors que l'activité bricolage a connu une baisse annuelle de 3,6%.



'Le contexte de marché reste difficile avec une faible visibilité', prévient le groupe, qui 'poursuit ses actions de développement de ses parts de marché, de préservation de sa marge et de rationalisation de ses moyens d'exploitation sur l'ensemble du périmètre'.





