Sam Altman, le directeur d'OpenAI, va témoigner au procès d'Elon Musk

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* Altman se défend contre les accusations de Musk selon lesquelles il aurait trahi la mission de l'organisation à but non lucratif

* Musk réclame 150 milliards de dollars de dommages-intérêts à verser à l'association OpenAI

* Les témoignages pourraient s'achever cette semaine, les délibérations pourraient avoir lieu la semaine prochaine

(Ajout des témoignages du président d'OpenAI, paragraphes 7-8) par Deepa Seetharaman, Kenrick Cai et Jonathan Stempel

Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, devrait comparaître mardi à la barre pour défendre son entreprise contre le procès intenté par Elon Musk , qui l'accuse d'avoir trahi la mission fondatrice du créateur de ChatGPT, qui est de servir l'intérêt général.

Ce procès pourrait déterminer l'avenir d'OpenAI et de sa direction, après que l'entreprise a levé des centaines de milliards de dollars auprès de grandes entreprises technologiques et d'investisseurs pour renforcer sa puissance de calcul en vue d'une introduction en bourse potentielle d'un trillion de dollars.

Ce procès marque également un affrontement entre les géants de la tech, Musk, l’homme le plus riche du monde, se présentant comme le défenseur des gens ordinaires face aux dangers de l’IA et aux titans de la Silicon Valley qui se soucient davantage de l’argent.

Dans sa plainte, Musk accuse Altman et OpenAI de l'avoir persuadé de verser 38 millions de dollars , pour finalement voir l'organisation à but non lucratif abandonner sa mission au service de l'humanité et se transformer en société à but lucratif. Musk accuse Altman et le président d'OpenAI, Greg Brockman, qui est également défendeur, d'avoir tenté de « voler une organisation caritative ».

OpenAI a tenté de démontrer que Musk était au courant du projet de transformation en société à but lucratif, mais qu’il souhaitait prendre le contrôle de l’entreprise, et qu’il intente aujourd’hui un procès parce qu’il regrette d’avoir manqué une occasion de s’enrichir.

LE PRÉSIDENT D'OPENAI SURPRIS PAR L'OFFRE DE RACHAT DE MUSK

Musk réclame environ 150 milliards de dollars de dommages-intérêts à OpenAI et à Microsoft MSFT.O , un investisseur majeur, qui devront être versés à une organisation à but non lucratif d'OpenAI. Il souhaite également la destitution d'Altman et de Brockman de leurs fonctions.

Bret Taylor, président d’OpenAI, a déclaré mardi qu’OpenAI avait reçu une offre de rachat officielle d’un consortium dirigé par xAI, la société rivale de Musk, en février 2025, six mois après que Musk eut intenté son procès.

"J'ai été surpris", a déclaré Taylor. "Cette proposition visait à acquérir cette organisation à but non lucratif par un groupe d'investisseurs à but lucratif, ce qui semblait contraire à l'esprit du procès."

Les témoignages dans le cadre du procès devant la juge fédérale américaine Yvonne Gonzalez Rogers, au tribunal fédéral d’Oakland, en Californie, pourraient s’achever cette semaine. Les jurés pourraient commencer à délibérer sur la responsabilité des défendeurs d’ici le 18 mai. La juge Rogers déterminerait les éventuelles mesures de réparation.

LES MOTIFS ET LES ASSURANCES SONT DÉBATTUS

Cette confrontation a captivé de nombreuses personnes dans la Silicon Valley et au-delà, les témoignages se concentrant parfois sur les personnalités et les styles de direction opposés de Musk et d’Altman. L'ancien directeur scientifique d'OpenAI, Ilya Sutskever , a témoigné lundi qu'il avait passé environ un an à rassembler des preuves pour les administrateurs d'OpenAI, démontrant qu'Altman avait fait preuve d'un "comportement mensonger systématique".

Le directeur général de Microsoft, Satya Nadella, dont la société est un investisseur majeur d'OpenAI, a déclaré lundi que cet investissement était un "risque calculé". Parmi les autres personnes ayant témoigné figurent Brockman , l’ancienne directrice technique d’OpenAI Mira Murati et Shivon Zilis, ancienne membre du conseil d’administration d’OpenAI et mère de quatre des enfants de Musk.

Musk a témoigné en premier, déclarant: "Si vous confiez la responsabilité de l'IA à quelqu'un qui n'est pas digne de confiance, je pense que cela représente un très grand danger pour le monde entier." Il a également déclaré qu’OpenAI était son idée avant que des dirigeants ne s’en emparent , et que, bien qu’il sût qu’il y avait des discussions visant à faire d’OpenAI une entreprise à but lucratif, Altman lui avait assuré qu’elle resterait à but non lucratif.