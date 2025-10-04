Sam Altman d'OpenAI cherche des fonds pour l'expansion de ses infrastructures lors de sa tournée en Asie et au Moyen-Orient, rapporte le WSJ

Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, s'est lancé dans une initiative mondiale de collecte de fonds couvrant l'Asie de l'Est et le Moyen-Orient, à la recherche de partenaires financiers et industriels pour répondre à la demande de capacité de calcul de l'entreprise, a rapporté le Wall Street Journal samedi, citant des sources familières avec les réunions.

Depuis la fin du mois de septembre, Sam Altman a tenu des discussions à Taïwan, en Corée du Sud et au Japon avec des fournisseurs importants tels que Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW , Foxconn, Samsung 005930.KS et SK Hynix 000660.KS afin de stimuler la production de puces d'IA et d'obtenir des commandes prioritaires pour OpenAI, selon le rapport.

Sam Altman faisait pression sur ces entreprises pour qu'elles augmentent leur capacité de production et donnent la priorité aux commandes d'OpenAI, ajoute le journal.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. Microsoft, TSMC, Foxconn, Samsung et SK Hynix n'ont pas pu répondre immédiatement aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau.

En début de semaine, Samsung Electronics et SK Hynix ont signé des lettres d'intention pour fournir des puces mémoire aux centres de données d'OpenAI.

Selon le WSJ, Sam Altman a prévu de rendre visite à des investisseurs aux Émirats arabes unis afin de collecter des fonds pour aider à financer l'expansion de ses infrastructures et la recherche d'OpenAI.

OpenAI a récemment déclaré à ses investisseurs et partenaires commerciaux qu'elle était susceptible de dépenser environ 16 milliards de dollars pour la location de serveurs informatiques cette année, et que les dépenses pourraient atteindre environ 400 milliards de dollars en 2029, a ajouté le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.