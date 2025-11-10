 Aller au contenu principal
Salzgitter réduit encore ses objectifs pour 2025
information fournie par AOF 10/11/2025 à 15:23

(AOF) - Salzgitter (+6,50%, à 29,80 euros) bondit à Francfort à la faveur de résultats globalement en nette amélioration au troisième trimestre 2025. Sur cette période, l'Ebitda ressort à 107 millions d'euros, dépassant le consensus Visible Alpha (103 millions d'euros) et contre 87 millions d'euros il y a un an. Le bénéfice avant impôts du producteur d'acier allemand s'élève à 11,1 millions d'euros, contre une perte de 152,7 millions d'euros au troisième trimestre 2024. En outre, le cash flow opérationnel sur ce trimestre atteint les 233,6 millions d'euros, contre 42,8 millions d'euros un an avant.

Le rendement du capital investi est en hausse de 1,8% sur ce trimestre, contre un repli de 8,7% un an avant à la même période.

En revanche, dans un environnement de marché difficile, face à une incertitude géopolitique persistante et une économie stagnante sur son marché intérieur, le chiffre d'affaires externe a diminué au troisième trimestre à 2,2 milliards d'euros, contre 2,48 milliards l'année précédente à la même période.

La production brute d'acier a aussi reculé sur cette période : 1,47 million de tonnes, contre 1,52 million de tonnes au troisième trimestre 2024.

Cependant, la directrice financière de Salzgitter Birgit Potrafki souligne "qu'au cours des neuf premiers mois de l'année 2025, le programme de performance P28 a permis à la société de générer 89 millions d'euros supplémentaires de contribution au résultat, proche de son objectif annuel de 97 millions d'euros, bien que les conditions générales ne se soient guère améliorées depuis le début de l'année".

Des effets positifs sur les ventes et bénéfices en 2026

Suite à sa publication trimestrielle, Salzgitter a encore abaissé ses prévisions pour l'exercice 2025, compte tenu d'un cycle économique toujours faible et des marges qui devraient rester sous pression en 2025. "Bien que des signes récents indiquent une légère hausse des prix, il est probable que les effets positifs qui en résulteront ne se reflètent dans les ventes et les bénéfices que l'année prochaine", a précisé le groupe sidérurgique allemand.

La fourchette haute de l'Ebitda a été réduite et est désormais comprise entre 300 et 350 millions d'euros, contre une estimation antérieure entre 300 et 400 millions d'euros.

En outre, la société anticipe désormais un chiffre d'affaires annuel légèrement supérieur à 9 milliards d'euros, contre une fourchette précédente comprise entre 9 et 9,5 milliards d'euros.

Salzgitter prévoit une perte avant impôts comprise entre 50 et 100 millions d'euros, alors que le groupe tablait auparavant sur une fourchette allant d'une perte de 100 millions d'euros à l'équilibre.

"Les nouveaux instruments de politique commerciale récemment présentés par la Commission européenne recèlent le potentiel de renforcer la compétitivité de l'industrie sidérurgique européenne. Si la conjoncture venait en outre à s'améliorer l'an prochain, nous tablons globalement sur une amélioration des bénéfices", a déclaré Birgit Potrafki.

En octobre dernier, la Commission européenne avait présenté son plan acier dans l'optique de lutter contre les effets négatifs des surcapacités mondiales sur le secteur sidérurgique européen. Bruxelles propose ainsi de doubler les droits de douane sur les importations dépassant les quotas : 50% contre 25%. Elle prévoit par ailleurs une réduction de 47% du quota d'importation annuel qui passerait à 18,3 millions de tonnes.

