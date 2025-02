Salvatore Ferragamo: départ du DG, le titre chute information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 16:51









(CercleFinance.com) - Le groupe de luxe italien Salvatore Ferragamo a annoncé hier soir le prochain départ de son directeur général Marco Gobbetti, ce qui se traduisait par une chute de plus de 3% de son titre à la Bourse de Milan.



Dans un communiqué, le groupe basé à Florence explique que cette décision a été prise 'd'un commun accord' avec le cadre dirigeant, qui quittera la société au mois de mars.



Le président du conseil d'administration, Leonardo Ferragamo, a remercié la contribution de Marco Gobbetti, qui avait été au poste de nommé directeur général en janvier 2022, à qui il attribue le renouveau opéré par la marque, l'évolution favorable de l'activité, l'innovation en termes de produits et son repositionnement sur le marché.



Il salue également le travail 'important' réalisé par Marco Gobbetti, précédemment passé chez Burberry, au niveau de l'organisation opérationnelle, qui place l'entreprise en bonne position pour son redressement selon lui.



Ferragamo indique avoir entamé sa quête d'un nouveau directeur général et que c'est Leonardo Ferragamo qui assurera lui-même l'intérim à la direction générale dans l'intervalle.



Ce départ intervient quelques jours après la publication d'un chiffre d'affaires de 4ème trimestre meilleur que prévu, marqué par une croissance organique de 1%, un chiffre positif pour la première fois en deux ans.



A 16h40, le titre perdait 3,5%, ce qui ramène sa progression sur les trois derniers mois autour de 19%.





