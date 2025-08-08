Salvatore Ferragamo : Barclays reste à Sous-Pondérer

(AOF) - Barclays maintient sa recommandation à Sous-Pondérer sur Salvatore Ferragamo et abaisse son objectif de cours de 4,7 à 3,5 euros. Une décision prise par la banque britannique, suite aux résultats décevants du premier semestre de l'entreprise italienne de luxe, tant en termes de chiffre d'affaires que d'Ebit. Suite à cette performance semestrielle, Barclays réduit considérablement ses estimations à court terme, en raison des investissements continus de la marque et de l'environnement difficile dans lequel elle évolue.
Barclays " anticipe une perte d'exploitation de 7 millions d'euros et une perte nette de 28 millions d'euros, après l'abaissement de ses estimations de chiffre d'affaires et de marge brute.
La semaine dernière, le titre Salvatore Ferragamo s'était replié à Milan en raison d'une nette dégradation de ses comptes au premier semestre 2025. Sur cette période, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 474 millions d'euros, en baisse de 9,4% à taux de change courants et de 7,1% à taux de change constants par rapport au premier semestre 2024.
" Le résultat a été impacté en particulier par la détérioration de l'environnement de consommation, le scénario difficile du commerce de gros et la faiblesse persistante de la zone Asie-Pacifique ", explique l'entreprise italienne de luxe.
