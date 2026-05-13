 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Salvador Lamas prend les rênes de Mersen en tant que directeur général
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 07:08

Mersen fait part de la nomination de Salvador Lamas en qualité de directeur général à compter de ce jour, en remplacement de Luc Themelin qui, pour sa part, a été élu en qualité de président non exécutif du conseil d'administration, pour la durée restante de son mandat.

Cette évolution s'inscrit dans le cadre de la transition de gouvernance annoncée en juillet 2025. Depuis cette date, Luc Themelin et Salvador Lamas ont mis à profit cette période pour assurer une transition progressive, fluide et efficace.

Salvador Lamas a rejoint Mersen en juillet 2021 en tant que vice-président de business unit , où il a piloté le développement de l'activité Solutions for Power Management du pôle Electrical Power. Il occupait les fonctions de directeur général adjoint depuis mars 2025.

Luc Themelin a été directeur général du groupe Mersen de mai 2016 à mai 2026, après avoir été président du directoire d'août 2011 à mai 2016. Il a rejoint le groupe industriel en 1993, où il a débuté en tant qu'ingénieur R&D.

Valeurs associées

MERSEN
35,000 EUR Euronext Paris -0,91%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ancien bâtiment de la Bourse de Paris
    Rebond en vue en Europe avec de nombreux résultats
    information fournie par Reuters 13.05.2026 07:59 

    par Claude Chendjou Un rebond technique des principales Bourses européennes est attendu mercredi après la ‌baisse de la veille liée aux craintes géopolitiques alors que la séance du jour sera marquée par de nombreux résultats d'entreprises et des indicateurs économiques ... Lire la suite

  • VIRIDIEN (ex CGG) : Sous les résistances, une consolidation est probable
    VIRIDIEN (ex CGG) : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 13.05.2026 07:44 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Siège Atos (Crédit: / Atos)
    Atos lève 1,25 MdEUR en obligations senior
    information fournie par Zonebourse 13.05.2026 07:26 

    Atos annonce le succès de son offre d'obligations senior garanties d'un montant total en principal de 1,25 MdEUR à taux fixe (950 MEUR) et à taux variable (300 MEUR), à échéance 2031, une opération annoncée la semaine dernière. Les titres à taux fixe seront émis ... Lire la suite

  • Une femme marche sous la pluie sur Wall Street à New York
    Wall Street termine en baisse, plombée par l'Iran et l'inflation
    information fournie par Reuters 13.05.2026 06:45 

    par Stephen Culp et Ragini Mathur La Bourse ‌de New York a fini en baisse mardi, les indicateurs macroéconomiques du jour confirmant les craintes d'une résurgence de l'inflation ​et d'une dégradation des perspectives en l'absence d'avancées dans les négociations ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
106,26 -1,33%
CAC 40
7 979,92 -0,95%
Or
4 705,55 -0,21%
NOVACYT
0,797 -11,74%
TOTALENERGIES
78,3 +1,81%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank