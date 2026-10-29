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Salesforce va racheter la société de technologies de défense Rune pour renforcer sa présence dans le secteur militaire
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 21:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de logiciels d'entreprise Salesforce CRM.N a annoncé jeudi qu'il allait racheter la société de technologies de défense Rune Technologies afin de développer son activité Missionforce, qui fournit ses services à l'armée américaine et aux agences gouvernementales.

Rune développe des logiciels basés sur l’intelligence artificielle qui aident les troupes à prévoir leurs besoins en approvisionnement, à planifier l’utilisation des ressources et à décider où les acheminer, y compris dans des zones où la connexion réseau est faible, voire inexistante.

* L'armée de terre et le Corps des Marines américains utilisent déjà la technologie de Rune , a précisé Salesforce.

* Les conditions financières de l'opération n'ont pas été immédiatement divulguées

* Salesforce a indiqué qu’un an après le lancement de Missionforce, son activité dans le secteur de la défense affichait une croissance de 80 % en glissement annuel, avec des clients dans les six branches des forces armées américaines

* Salesforce élargit son offre en matière d’IA par le biais d’acquisitions, alors que les investisseurs craignent que l’adoption rapide de l’IA ne vienne éroder la demande de logiciels traditionnels

* La société a convenu la semaine dernière d’acquérir Braze, éditeur de logiciels de marketing basés sur l’IA, pour environ 5,66 milliards de dollars ; elle a signé plus tôt cette année un accord de 3,6 milliards de dollars pour la plateforme d’agents IA Fin, et conclu l’année dernière un accord de 8 milliards de dollars pour Informatica

* La transactionconcernant Rune devrait être finalisée au quatrième trimestre de l'exercice fiscal 2027 de Salesforce

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