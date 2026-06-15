Salesforce va racheter Fin pour environ 3,6 milliards de dollars

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Salesforce CRM.N a annoncé lundi avoir signé un accord en vue d'acquérir la société Fin, spécialisée dans les agents de service client, pour environ 3,6 milliards de dollars.