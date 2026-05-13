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Salesforce signe un contrat avec l'Armée de l'Air américaine
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 16:03

Salesforce annonce avoir été choisi par le Département de l'Armée de l'Air (DAF) pour un nouvel Enterprise License Agreement (ELA) de 72 MUSD afin d'accélérer la transformation numérique et la préparation aux missions avec Missionforce National Security.

Le nouvel ELA, exécuté sous la forme d'un ordre de tâche dans le cadre du plafond IDIQ existant de 5,6 MdsUSD, aidera le DAF à faire évoluer ses opérations, passant de solutions ponctuelles fragmentées à une plateforme unifiée et interopérable.

En s'appuyant sur Missionforce National Security, le DAF modernisera la gestion du personnel, renforcera la conscience situationnelle et établira une base évolutive pour les futurs déploiements d'IA à travers le département, selon Salesforce.

En utilisant le véhicule IDIQ existant, le DAF s'adaptera également avec succès aux directives du Département de la Guerre (DoW) afin de consolider les contrats, réduire le nombre d'actions contractuelles et réaliser des économies fondées sur les volumes.

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