Salesforce revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et renforce son partenariat avec Anthropic dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture du paragraphe 1, ajout des chiffres trimestriels)

Salesforce CRM.N a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice et a annoncé mercredi un partenariat élargi avec le géant de l'IA Anthropic, ce qui a fait bondir de 14 %le cours de l'action de l'éditeur de logiciels d'entreprise en séance prolongée.

Lanouvelle initiative"Claudeforce"des deux entreprises intégrera les modèles d’IA Claude d’Anthropic dans l’ensemble des applications professionnelles de Salesforce , s’appuyant sur leur partenariat conclu en juin, qui avait vu l’ajout d’un agent IA à l’application Slack de l’éditeur de logiciels d’entreprise.

Salesforce connaît un succès croissant grâce à ses outils basés sur l’IA et à ses agents autonomes capables d’automatiser les tâches de vente, de service client et de marketing — un domaine que l’entreprise considère comme un moteur de croissance majeur pour l’avenir.

"Nous constatons une demande incroyable pour nos produits d’IA et de données, avec un chiffre d’affaires annuel récurrent sur le point de franchir la barre des 4 milliards de dollars", a déclaré le directeur général Marc Benioff.

Des produits tels que Headless 360 et Slackbot ont ouvert de nouvelles voies d’accès aux applications et données traditionnelles de Salesforce pour les utilisateurs, aidant ainsi les clients à tirer davantage de valeur de leurs informations, a expliqué Rebecca Wettemann, directrice générale du cabinet d’analyse sectorielle Valoir.

La société table désormais sur un chiffre d’affaires pour l’exercice 2027 compris entre 46.1 milliards et 46.4 milliards de dollars, contre une fourchette prévisionnelle antérieure de 45.9 milliards à 46.2 milliards de dollars.

Elle a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel ajusté par action, qui se situerait désormais entre 16.67 et 16.71 dollars, reflétant une réduction du nombre d’actions, contre une fourchette de 14.06 à 14.12 dollars par action dans ses prévisions antérieures.

Salesforce table sur un chiffre d’affaires pour le troisième trimestre compris entre 11.42 milliards et 11.5 milliards de dollars, soit légèrement au-dessus des estimations des analystes, qui s’élevaient à 11.41 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre, clos le 31 juillet, a progressé de 11 % pour atteindre 11.35 milliards de dollars, contre 11.32 milliards attendus par les analystes.