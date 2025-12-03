Salesforce revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Salesforce CRM.N a relevé mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 , anticipant une croissance de sa plateforme d'agent d'intelligence artificielle en raison d'une forte demande des entreprises.

Le fournisseur de logiciels d'entreprise s'attend désormais à un chiffre d'affaires compris entre 41,45 et 41,55 milliards de dollars, contre une prévision antérieure comprise entre 41,1 et 41,3 milliards de dollars.