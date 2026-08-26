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Salesforce revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 22:04
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Salesforce CRM.N a revu à la hausse mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, se montrant ainsi confiant dans le fait que l'adoption par les entreprises de ses nouveaux agents autonomes basés sur l'IA permettra d'accélérer les ventes.

La société table désormais sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 46,1 et 46,4 milliards de dollars, contre une fourchette de 45,9 à 46,2 milliards de dollars dans ses prévisions précédentes.

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