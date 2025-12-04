 Aller au contenu principal
Salesforce rehausse ses prévisions de ventes et de bénéfices
information fournie par AOF 04/12/2025 à 14:27

(AOF) - Au troisième trimestre de son exercice fiscal 2025/2026, Salesforce a généré un chiffre d'affaires de 10,3 milliards de dollars, en hausse de 9% en glissement annuel. Le flux de trésorerie opérationnel sur cette période ressort à 2,3 milliards de dollars, en progression de 17% sur un an. En parallèle de ces résultats, le fournisseur mondial de solutions logicielles de gestion de la relation client a révisé à la hausse ses prévisions sur cet exercice. Il anticipe des revenus entre 41,45 et 41,55 milliards de dollars, contre une fourchette précédente entre 41,1 et 41,3 milliards de dollars.

En outre, il prévoit désormais un BPA ajusté entre 11,75 et 11,77 dollars, contre une fourchette antérieure entre 11,33 et 11,37 dollars.

