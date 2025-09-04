Salesforce rehausse légèrement ses objectifs annuels
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 09:12
De même, l'éditeur de logiciels pour la gestion de la relation clients (CRM) table désormais sur un BPA ajusté entre 11,33 et 11,37 USD, contre 11,27-11,33 USD il y a trois mois, et sur une marge opérationnelle non GAAP à 34,1%, et non plus à 34%.
Sur son deuxième trimestre, Salesforce a vu son BPA ajusté croitre de près de 14% à 2,91 USD, avec une marge opérationnelle non GAAP améliorée de 0,6 point à 34,3% pour des revenus en hausse de 10% à 10,2 MdsUSD (+9% à taux de changes constants).
'Nous avons dépassé tous nos objectifs financiers, tout en réalisant notre dixième trimestre consécutif d'expansion de la marge opérationnelle, en offrant des rendements solides et en maximisant la valeur pour nos clients et nos actionnaires', souligne sa direction.
Salesforce a en effet redistribué 2,6 MdsUSD à ses actionnaires en rachats d'actions et en dividendes sur la période, et a annoncé une augmentation de 20 MdsUSD de son enveloppe pour des rachats d'actions, la portant ainsi à 50 MdsUSD.
Valeurs associées
|256,560 USD
|NYSE
|+1,47%
A lire aussi
-
(AOF) - Sanofi a annoncé que l’amlitelimab a atteint tous les critères d’évaluation principaux et secondaires clés dans l’étude de phase 3 COAST 1 menée chez des adultes et des adolescents atteints de dermatite atopique. " Administré toutes les quatre semaines ... Lire la suite
-
(Actualisé avec Anglo American, Currys, Porsche et Sartorius) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs ... Lire la suite
-
Le rose du hijab d'une manifestante et le vert du blouson d'un conducteur de moto-taxi tué par la police sont devenus les symboles du vaste mouvement de protestation qui a embrasé l'Indonésie la semaine dernière. Graffitis sur les murs, t-shirts des manifestants ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer