Salesforce recule après avoir annoncé un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre inférieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mai - ** L'action de l'éditeur de logiciels américain Salesforce CRM.N recule de 1,4 % à 175 dollars en séance prolongée

** La société prévoit un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre compris entre 11,27 et 11,35 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 11,36 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté du premier trimestre s'établit à 3,88 dollars, contre une estimation de 3,12 dollars

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre, à 11,13 milliards de dollars, dépasse les attentes des analystes, qui s'élevaient à 11,05 milliards de dollars

** L'action a reculé d'environ 32 % depuis le début de l'année, sous-performant l'indice S&P 500 .SPX qui a progressé d'environ 10 %