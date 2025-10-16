Salesforce prévoit des revenus supérieurs à 60 milliards de dollars sur l'exercice fiscal 2030

(AOF) - Le fournisseur de solutions de gestion de la relation client à distance, Salesforce, anticipe un chiffre d'affaires supérieur à 60 milliards de dollars sur l'exercice fiscal 2030, hors Informatica, dont le rachat a été annoncé en mai. Ce montant implique un taux de croissance annuel moyenne organique de plus de 10 % entre les exercices fiscaux 2026 et 2030. Salesforce cible 41,3 milliards de dollars de revenus pour l'exercice 2026.

La société a révélé pour la première fois que, combiné à Agentforce, son chiffre d'affaires annuel récurrent (ARR) total lié à l'IA agentique au deuxième trimestre s'élevait à environ 440 millions de dollars.

"Nous sommes à l'avant-garde de la prochaine grande transformation du monde des affaires, l'ère de l'entreprise agentique, où l'IA élève le potentiel humain et accélère la croissance", a déclaré Marc Benioff, PDG de Salesforce. "Agentforce est au cœur de cette évolution : il s'agit de notre produit qui connaît la croissance la plus rapide à ce jour".

