Salesforce : les objectifs trimestriels déçoivent
information fournie par AOF 04/09/2025 à 14:43

(AOF) - Le fournisseur de solutions de gestion de la relation client à distance, Salesforce, devrait ouvrir en baisse du fait de perspectives décevantes. Au deuxième trimestre, clos fin juillet, de l'exercice 2026, la firme américaine a généré un bénéfice net de 1,89 milliard de dollars, soit 1,96 dollar par action contre respectivement 1,43 milliard de dollars, soit 1,47 dollar, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 2,91 dollars contre un consensus de 2,78 dollars. Les revenus ont progressé de 10% à 10,2 milliards de dollars contre 10,14 milliards attendus.

Ils ont augmenté de 9% hors impact des changes.

Au troisième trimestre, Salesforce prévoit un bénéfice par action ajusté situé entre 2,84 dollars et 2,86 dollars pour des revenus en croissance de 8% à 9%, soit entre 10,24 et 10,29 milliards de dollars. Le consensus s'élève à respectivement 2,84 dollars et 10,29 milliards de dollars.

Le programme de rachat d'actions existant de Salesforce a été augmenté de 20 milliards de dollars, portant le total autorisé à 50 milliards de dollars.

