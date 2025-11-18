 Aller au contenu principal
Salesforce finalise l'acquisition d'Informatica
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 15:00

Salesforce indique avoir finalisé l'acquisition d'Informatica, un leader de la gestion des données cloud d'entreprise alimentée par l'IA, une opération annoncée fin mai pour une valeur nette d'environ 8 milliards de dollars.

Cette acquisition apporte à la plateforme de Salesforce le riche catalogue de données, l'intégration, la gouvernance, la qualité et la confidentialité, la gestion des métadonnées et la gestion des données maîtresses (MDM) d'Informatica.

'Avec Informatica, nous offrirons une plateforme de données gouvernée et complète qui alimentera des expériences plus intelligentes, contextuelles et autonomes à travers Agentforce 360', ajoute Steve Fisher, directeur produit de Salesforce.

Valeurs associées

SALESFORCE
237,065 USD NYSE 0,00%
