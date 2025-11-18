Salesforce finalise l'acquisition d'Informatica
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 15:00
Cette acquisition apporte à la plateforme de Salesforce le riche catalogue de données, l'intégration, la gouvernance, la qualité et la confidentialité, la gestion des métadonnées et la gestion des données maîtresses (MDM) d'Informatica.
'Avec Informatica, nous offrirons une plateforme de données gouvernée et complète qui alimentera des expériences plus intelligentes, contextuelles et autonomes à travers Agentforce 360', ajoute Steve Fisher, directeur produit de Salesforce.
Valeurs associées
|237,065 USD
|NYSE
|0,00%
A lire aussi
-
La Bourse de New York a ouvert en nette baisse mardi, le secteur technologique poursuivant ses pertes à la veille de la publication des résultats de Nvidia, tandis que les paris sur une baisse des taux d'intérêt américains en décembre se sont réduits. Dans les ... Lire la suite
-
(AOF) - Dans le cadre de son plan stratégique 2025-2028 intitulé "Invest for the Future" présenté aujourd'hui, Amundi a annoncé viser 300 milliards d'euros de collecte sur cette période. Au sein d'un marché parisien dans le rouge, l'action du gestionnaire d'actifs ... Lire la suite
-
Atos signe la plus forte hausse de l'indice SBF 120 mardi à la Bourse de Paris alors que sa filiale Eviden a été choisie, aux côtés de l'américain AMD, en vue de fournir un supercalculateur de nouvelle génération dans le cadre d'un projet de recherche mené par ... Lire la suite
-
(AOF) - La compagnie aérienne à bas prix émiratie basée à Dubaï, flydubai, a signé un protocole d'accord avec Airbus pour acquérir 150 appareils A321neo, devenant ainsi un nouveau client du constructeur aéronautique français. L'accord a été officialisé lors de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer