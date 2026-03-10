Salesforce envisage une vente de dette de 25 milliards de dollars pour financer son rachat, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur de logiciels en nuage Salesforce CRM.N se prépare à lever jusqu'à 25 milliards de dollars dans le cadre d'une offre de dette pour aider à financer un important rachat d'actions, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes ayant connaissance du dossier.

* La société vise une offre d'obligations américaines d'au moins 20 milliards de dollars, selon le rapport.

* Les obligations pourraient être vendues dès cette semaine, mais le calendrier pourrait changer, selon Bloomberg.

* Salesforce a mandaté JPMorgan Chase, Bank of America, Barclays, Citigroup et Wells Fargo pour organiser des appels d'investisseurs à revenu fixe pour mardi, a ajouté le rapport.

* Salesforce n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

* Le mois dernier, Salesforce a mis en place un programme de rachat d'actions de 50 milliards de dollars et a augmenté son dividende de 5,8 %.

* L'entreprise avait émis des obligations américaines en 2021, obtenant 8 milliards de dollars pour soutenir son acquisition de Slack.