 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Salesforce envisage une vente de dette de 25 milliards de dollars pour financer son rachat, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 18:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur de logiciels en nuage Salesforce CRM.N se prépare à lever jusqu'à 25 milliards de dollars dans le cadre d'une offre de dette pour aider à financer un important rachat d'actions, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes ayant connaissance du dossier.

* La société vise une offre d'obligations américaines d'au moins 20 milliards de dollars, selon le rapport.

* Les obligations pourraient être vendues dès cette semaine, mais le calendrier pourrait changer, selon Bloomberg.

* Salesforce a mandaté JPMorgan Chase, Bank of America, Barclays, Citigroup et Wells Fargo pour organiser des appels d'investisseurs à revenu fixe pour mardi, a ajouté le rapport.

* Salesforce n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

* Le mois dernier, Salesforce a mis en place un programme de rachat d'actions de 50 milliards de dollars et a augmenté son dividende de 5,8 %.

* L'entreprise avait émis des obligations américaines en 2021, obtenant 8 milliards de dollars pour soutenir son acquisition de Slack.

Valeurs associées

SALESFORCE
195,865 USD NYSE -1,47%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank