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Salesforce bondit après la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 22:21
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** L'action du fournisseur de logiciels d'entreprise Salesforce CRM.N a progressé d'environ 14% à 234,24 dollars lors des négociations après clôture

** La société relève ses prévisions annuelles après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, misant sur l’adoption par les entreprises de ses nouveaux agents autonomes basés sur l’IA pour accélérer ses ventes

** La société table désormais sur un chiffre d’affaires annuel compris entre 46,1 milliards et 46,4 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 45,9 milliards à 46,2 milliards, tandis que le BPA ajusté devrait s’établir entre 16,67 et 16,71 dollars, en hausse par rapport à la projection précédente de 14,06 à 14,12 dollars

** Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre, à 11,35 milliards de dollars, a dépassé les estimations de 11,32 milliards de dollars, tandis que le BPA ajusté, à 5,9 dollars, a dépassé les prévisions de 3,27 dollars – données compilées par LSEG

** Par ailleurs, la société annonce un partenariat “Claudeforce” avec Anthropic, qui se concrétisera par le lancement d’un plugin Salesforce dans Claude

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 22,22% depuis le début de l’année

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