Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Salesforce, Amgen et Honeywell vont intégrer le Dow Jones Reuters • 25/08/2020 à 06:57









SALESFORCE, AMGEN ET HONEYWELL VONT INTÉGRER LE DOW JONES (Reuters) - Salesforce.com, Amgen et Honeywell International vont faire leur entrée dans l'indice Dow Jones Industrial Average à partir du 31 août, a indiqué lundi S&P Dow Jones Indices. Les trois sociétés remplaceront Exxon Mobil, Pfizer et Raytheon Technologies. Ces changements font suite à la décision d'Apple de diviser la valeur nominale de son action par quatre après la clôture de vendredi, ce qui va réduire le poids du fabricant d'iPhone dans l'indice ainsi que la part du secteur technologique. L'indice est pondéré en fonction de la valeur des actions qui le composent et non en fonction de la capitalisation boursière de chaque groupe. L'entrée de Salesforce, spécialiste des logiciels d'entreprises, va atténuer la baisse du secteur technologique dans la pondération du Dow Jones. "Les changements annoncés contribuent également à diversifier l'indice en supprimant des doublons de groupes de même envergure et en intégrant de nouveaux types d'entreprises pour mieux refléter l'économie américaine", a déclaré l'indice S&P Dow Jones dans un communiqué de presse. (Noel Randewich, version française Laetitia Volga, édité par Jean Terzian)

Valeurs associées APPLE NASDAQ +1.20% AMGEN NASDAQ -0.87% SALESFORCE.COM NYSE +0.48% HONEYWELL INTL NYSE +1.29% PFIZER NYSE -0.10%