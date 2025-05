Salesforce: acquisition de la société Informatica information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 15:35









(CercleFinance.com) - Salesforce a annoncé un accord pour l'acquisition de Informatica, un leader de la gestion de données cloud d'entreprise alimentée par l'IA. Cette opération porte sur une valeur nette d'environ 8 milliards de dollars.



Dans le cadre de cet accord, les détenteurs d'actions ordinaires de classe A et de classe B-1 d'Informatica recevront 25 $ en espèces par action.



L'acquisition de cette société de logiciels de gestion de données est l'une des plus importantes opérations de rachat réalisées par Salesforce.



'L'acquisition améliorera la base de données de Salesforce, essentielle au déploiement d'une IA agentique puissante et responsable' indique le groupe dans son communiqué.



' En unissant la puissance de Data Cloud, MuleSoft et Tableau aux capacités de gestion des données avancées d'Informatica, nous permettrons aux agents autonomes d'obtenir des résultats plus intelligents, plus sûrs et plus évolutifs pour chaque entreprise, et nous renforcerons considérablement notre position sur le marché des données d'entreprise, qui représente plus de 150 milliards de dollars. ' a déclaré Marc Benioff, président et DG de Salesforce.





