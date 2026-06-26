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Saks Global sort de la faillite sous une nouvelle raison sociale et avec un endettement réduit
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 23:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur de luxe Saks Global est sorti vendredi de la procédure de faillite au titre du chapitre 11, après près de cinq mois sous une nouvelle structure actionnariale et une nouvelle raison sociale, avec un réseau de magasins réduit et une dette allégée.

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