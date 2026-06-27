Saks Global sort de la faillite avec un nouveau nom et un endettement réduit

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Le distributeur de luxe Saks Global est sorti vendredi de la procédure de redressement judiciaire (chapitre 11) après près de cinq mois, avec moins de la moitié de ses anciens magasins et un quart de sa dette.

La société, qui regroupe trois des marques de distribution les plus emblématiques des États-Unis — Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus et Bergdorf Goodman —, exercera désormais ses activités sous le nom d’Exemplar Luxury Group (ELG) et se concentrera sur la distribution de produits de luxe, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Le conseil d’administration reconstitué d’ELG comprendra deux représentants de chacune des sociétés d’investissement Pentwater Capital Management et Bracebridge Capital, qui se sont associées à Saks au cours du processus de restructuration, a précisé la société.

La société a ajouté que sa dette avait été réduite de près de 75 % dans le cadre de cette restructuration, qui a également entraîné la disparition de ses fonds propres.

Saks Global est sortie de la faillite avec 49 magasins, après avoir fermé 62 de ses magasins à prix réduits, dont 57 de ses Saks OFF 5th et les cinq magasins Neiman Marcus Last Call.

En mars, elle a également fermé 12 magasins Saks Fifth Avenue et trois points de vente Neiman Marcus. Elle était entrée en faillite avec 33 magasins Saks Fifth Avenue.

Saks Global a également mis fin à son partenariat avec Amazon

AMZN.O , l’un de ses premiers investisseurs, qui lui permettait de vendre ses produits sur la plateforme de commerce électronique pendant la restructuration. Ce partenariat s’était heurté à la résistance des grandes marques de luxe, qui craignaient que la vente sur un site grand public ne nuise à leur image.

UNE FUSION MALHEUREUSE

La fusion de Saks Global avec Neiman Marcus, d’une valeur de 2 ,7 milliards de dollars , conclue en décembre 2024 et orchestrée par le magnat de l’immobilier et ancien directeur général de Saks, Richard Baker, visait à créer un géant du luxe .

Cependant, elle a alourdi la dette de Saks à un moment où les ventes mondiales de produits de luxe ralentissaient, compliquant un redressement déjà difficile.

Il en a résulté des déficits de trésorerie , des problèmes de stocks dans ses magasins et des relations tendues avec des fournisseurs clés tels que Chanel, LVMH et Kering.

Après avoir été confrontée à des ventes en baisse pendant plus d’un an, accumulé des dettes et manqué à ses obligations de paiement envers ses fournisseurs, Saks s’est placée sous la protection de la loi sur les faillites en janvier.

À l’époque, elle affichait une dette de 3,4 milliards de dollars, dont plus de 337 millions dus à des fournisseurs clés tels que la marque de luxe française Chanel et Kering, propriétaire de Gucci.

La société a obtenu en février l’autorisation définitive du tribunal pour un prêt de faillite d’un milliard de dollars et prévoyait d’utiliser 600 millions de dollars de ce financement pour régler ses fournisseurs.

Geoffroy van Raemdonck — qui avait dirigé Neiman Marcus lors de sa faillite en 2020 — a été nommé directeur général de Saks Global dès le début de la procédure.

Il dirigera ELG et siègera également au conseil d’administration aux côtés de Dave Kimbell, ancien directeur général d’Ulta Beauty, et de Philippe Schaus, ancien directeur général mondial de Moët Hennessy, la division vins et spiritueux du groupe de luxe LVMH LVMH.PA .