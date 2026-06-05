Saks Global obtient l'autorisation du tribunal pour sa restructuration dans le cadre d'une procédure de faillite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dietrich Knauth

Saks Global a obtenu vendredi l'approbation du tribunal pour son plan de restructuration, permettant ainsi au distributeur de luxe de sortir du chapitre 11 avec un réseau de magasins réduit et une dette allégée. Le juge américain chargé des faillites, Alfredo Perez, a approuvé le plan de redressement de la société lors d'une audience à Houston, au Texas, estimant que celle-ci avait accompli un travail “extraordinaire” pour stabiliser ses activités après un début difficile de sa faillite en janvier.

La restructuration effacera les capitaux propres de la société et en remettra le contrôle à ses créanciers de premier rang. Le plan de faillite de Saks Global lui permettra de réduire la majeure partie de sa dette antérieure à la demande de mise en faillite et de renaître en tant qu’entreprise de plus petite taille, après avoir mis à profit sa faillite pour rétablir ses relations avec les fournisseurs de marques de luxe, fermer ses magasins de vente au détail à prix réduits et fermer plus de la moitié de ses magasins Saks Fifth Avenue.

La société ressortira de la faillite avec 49 points de vente de luxe, dont 33 magasins Neiman Marcus, 15 magasins Saks Fifth Avenue et Bergdorf Goodman. Saks Global a déposé le bilan avec 33 magasins Saks Fifth Avenue. Dans le cadre de l'accord de restructuration, les créanciers de premier rang devraient prendre le contrôle de Saks Global après avoir fourni 1 milliard de dollars de nouveaux fonds pendant la procédure de faillite et s'être engagés à verser 500 millions de dollars supplémentaires une fois que la société sera sortie du chapitre 11.

Saks Global a obtenu le soutien de ses créanciers subordonnés en acceptant de créer un fonds de litige, doté d'un financement initial de 20 millions de dollars, afin d'intenter des poursuites judiciaires dans l'espoir d'obtenir davantage d'argent pour les créanciers. Selon les documents judiciaires, les créanciers subordonnés, à qui l'on doit collectivement environ 1,5 milliard de dollars, n'obtiendraient probablement aucun remboursement sans ce fonds de litige. Saks Global a déposé le bilan le 13 janvier avec une dette de 3,4 milliards de dollars, après que sa fusion malheureuse avec Neiman Marcus eut entraîné des déficits de trésorerie qui l'ont empêchée de réapprovisionner de manière fiable ses magasins et ont mis à rude épreuve ses relations avec des fournisseurs clés tels que Chanel, LVMH et Kering.