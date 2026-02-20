Saks Global obtient l'approbation finale du tribunal pour un prêt d'un milliard de dollars dans le cadre de la faillite, après avoir répondu aux plaintes des vendeurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails sur l'audience du tribunal dans le paragraphe 2 à la fin) par Dietrich Knauth

Un juge des faillites américain a donné vendredi son approbation finale au financement de la faillite de Saks Global, qui fournit 1 milliard de dollars de nouveaux fonds à la société, après que Saks a conclu des accords avec des vendeurs de marques de luxe qui avaient soulevé des inquiétudes concernant les marchandises expédiées au distributeur avant qu'il ne fasse faillite.

Saks a d'abord rencontré une opposition initiale concernant son financement de la faillite de la part de marques telles que Dolce & Gabbana, ainsi que de propriétaires et d'Amazon.com

AMZN.O , qui s'était associé à Saks sur une plateforme de vente en ligne. Mais la société a résolu ces objections avant l'audience de vendredi à Houston.

La plupart des objections ayant été résolues plus tôt, le juge des faillites Alfredo Perez a approuvé le financement lors de l'audience. De nombreux vendeurs avaient soulevé des inquiétudes concernant le fait que le prêt de faillite pourrait permettre aux prêteurs de Saks de revendiquer des droits de garantie sur des millions de dollars de sacs à main, de vêtements et de bijoux de luxe que les marques de luxe avaient envoyés en consignation à Saks. Saks et les prêteurs ont résolu ces inquiétudes et ont convenu que les stocks fournis en consignation n'étaient pas la propriété de Saks.

Les contrats des vendeurs avec le distributeur leur permettent de rester propriétaires des stocks jusqu'à ce qu'ils soient vendus, même s'ils se trouvent dans les rayons de Saks. Ce type d'arrangement est courant dans la vente au détail de produits de luxe, où les marques exploitent des mini-boutiques à l'intérieur des grands magasins et fournissent des marchandises en concession ou en consignation.