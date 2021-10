Saison des résultats du 3e trimestre : à quoi faut-il s’attendre de la part des sociétés technologiques ?

"Les sociétés avec des offres de publicité en ligne comme Facebook et Snapchat souffrent davantage que prévu des changements apportés en matière de vie privée qui rendent plus difficile la publicité ciblée." (Crédits photo : Unsplash - Kon Karampelas )

Le 26 octobre 2021 - Alors que l'économie se remet progressivement de la pandémie, que l'inflation s'accélère et que la pression réglementaire s'intensifie, quelles sont les sociétés en mesure de générer une croissance et des marges durables grâce à leur capacité à conduire, favoriser ou s'adapter à la mutation de l'environnement dans lequel elles opèrent ? Qu'est-ce qui retiendra l'attention des investisseurs dans les publications trimestrielles des sociétés technologiques ?

Voici les vues de la société de gestion Carmignac sur le secteur de la technologie.

La saison des résultats et les tendances actuelles dans le secteur technologique - Nicholas Hancock, analyste technologie, médias et télécommunications chez Carmignac

« La pénurie de semi-conducteurs commence à peser sur les coûts des entreprises. Nous regardons les entreprises qui ont à la fois la notoriété suffisante et la capacité d'augmenter leur prix pour répercuter ces coûts sur les consommateurs sans que leurs marges n'en pâtissent."

"Les sociétés avec des offres de publicité en ligne comme Facebook et Snapchat souffrent davantage que prévu des changements apportés en matière de vie privée qui rendent plus difficile la publicité ciblée."

"Alors que la fin de l'année 2021 approche, les investisseurs commencent à regarder ce que pourrait être la croissance normative des entreprises bénéficiaires de la crise de la Covid-19. Nous allons donc être très attentifs aux données permettant d'évaluer le niveau d'engagement. Des entreprises comme Netflix ont déjà réussi à rassurer les investisseurs sur leur capacité à maintenir leur croissance."

Quel enjeu pour un investisseur international ? - David Older, responsable de l'équipe Actions chez Carmignac

« Trois sujets retiennent mon attention concernant le secteur de la technologie : l'impact de l'inflation et de la hausse des taux sur les modèles économiques des entreprises, la question réglementaire et les tendances structurelles qui se dégagent après la crise sanitaire. »

«Ces prochains mois, les taux d'intérêt pourraient remonter dans le sillage des craintes liées à l'inflation et d'un possible durcissement du ton des banques centrales au moment même où le rythme de la croissance ralentit. Par conséquent, les entreprises moins sensibles au cycle économique et capables d'imposer leurs prix devraient mieux s'en sortir. Sans surprise, bon nombre de ces entreprises opèrent dans le secteur technologique. »

« On observe un nombre croissant d'annonces en matière de réglementation. Notre mission est d'en évaluer l'impact sur les fondamentaux des entreprises en allant au-delà d'une analyse à court terme. En l'espèce, le cas de la Chine pourrait nous apporter de nombreux enseignements. »

« En durcissant leur réglementation sur le secteur technologique, les autorités chinoises cherchent à établir des directives antitrust, appliquer des règles plus strictes en matière de protection des données, promouvoir la protection sociale et renforcer la cybersécurité. Dans un tel contexte, la sélection de titres va rester primordiale. Ce nouveau cadre réglementaire devrait se révéler favorable à terme, car il va offrir aux investisseurs une plus grande visibilité sur les modèles économiques des entreprises et contribuer à l'amélioration des normes de gouvernance dans les sociétés. »

« La pandémie a eu pour effet d'accélérer des tendances déjà existantes. Si les achats en ligne, l'enseignement à distance et la télémédecine n'ont rien de nouveau, la crise de la Covid-19 a amplifié leur utilisation. L'augmentation des intentions d'investissement en matière de technologies de l'information de la part d'entreprises non technologiques en vue d'accélérer leur transition numérique est une parfaite illustration de cette situation. Cette tendance devrait soutenir durablement la performance des valeurs technologiques. »