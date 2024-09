Saison d'été "contrastée" en montagne (ANMSM)

(AOF) - La saison d’été en montagne s’est révélée "très contrastée", avec un mois d’août bien fréquenté (+7,5% de taux d’occupation par rapport à 2023) précédé d’un mois de juillet plus décevant (-4% de taux d’occupation par rapport à 2023). C‘est ce qu’affirme l’ANMSM (Association nationale des maires de stations de montagne). Sur les deux mois d’été, les stations de montagne enregistrent un résultat en hausse de 2%, avec notamment 74% de taux d’occupation durant la semaine du 3 au 9 août, et 81% entre le 10 et le 16 août.

"La montagne, l'été, s'installe dans le cœur des vacanciers français comme une destination de choix", déclare le président de l'ANMSM, Jean-Luc Boch.