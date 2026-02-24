 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Saipem remporte un nouveau contrat offshore en Arabie Saoudite
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 13:20

Saipem a indiqué lundi soir s'être vu attribuer un contrat offshore supplémentaire (Contract Release Purchase Order ou CRPO) en Arabie Saoudite dans le cadre de son accord à long terme existant avec Aramco.

Le contrat comprend l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction et l'installation (EPCI) d'une ligne principale de 48 pouces, dont environ 65 km offshore et 12 km onshore , ainsi que des installations sous-marines associées dans le champ pétrolifère de Safaniya.

L'exécution du projet devrait tirer parti de l'expérience éprouvée de Saipem dans la livraison de pipelines stratégiques et d'infrastructures offshore dans la région, combinée à ses capacités d'ingénierie avancées.

"La combinaison de capacités locales renforcées et d'expertise technique de pointe devrait soutenir le développement efficace des infrastructures énergétiques stratégiques en Arabie Saoudite", affirme la société parapétrolière italienne.

Selon Saipem, ce contrat renforce sa présence de longue date en Arabie Saoudite, ainsi que sa relation de long terme avec Aramco, confirmant sa capacité à "fournir des solutions intégrées et de haute qualité pour des développements offshore complexes".

Valeurs associées

SAIPEM
3,417 EUR MIL +0,62%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank