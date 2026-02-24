Saipem remporte un nouveau contrat offshore en Arabie Saoudite
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 13:20
Le contrat comprend l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction et l'installation (EPCI) d'une ligne principale de 48 pouces, dont environ 65 km offshore et 12 km onshore , ainsi que des installations sous-marines associées dans le champ pétrolifère de Safaniya.
L'exécution du projet devrait tirer parti de l'expérience éprouvée de Saipem dans la livraison de pipelines stratégiques et d'infrastructures offshore dans la région, combinée à ses capacités d'ingénierie avancées.
"La combinaison de capacités locales renforcées et d'expertise technique de pointe devrait soutenir le développement efficace des infrastructures énergétiques stratégiques en Arabie Saoudite", affirme la société parapétrolière italienne.
Selon Saipem, ce contrat renforce sa présence de longue date en Arabie Saoudite, ainsi que sa relation de long terme avec Aramco, confirmant sa capacité à "fournir des solutions intégrées et de haute qualité pour des développements offshore complexes".
Valeurs associées
|3,417 EUR
|MIL
|+0,62%
