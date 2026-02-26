 Aller au contenu principal
Saint-Gobain vise un marge d'Ebitda de plus de 15% en 2026
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 18:26

Saint-Gobain SGOB.PA a annoncé jeudi viser une marge d'Ebitda de plus de 15% en 2026, le groupe anticipant un premier semestre affecté par les conditions météorologiques extrêmes en Europe et en Amérique du Nord depuis le début de l'année.

Sur l'exercice 2025, le chiffre d'affaires du groupe français de matériaux de construction progresse de 2,1% à 46,5 milliards d'euros, "malgré la dépréciation de la plupart des monnaies face à l'euro", écrit-il dans un communiqué.

Son Ebitda atteint 7,20 milliards d'euros, en progression de 3,4% avec une marge stable à 15%.

Saint-Gobain dit par ailleurs avoir proposé un dividende de 2,30 euros par action pour 2025.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

