Saint Gobain : vise l'ex-support des 87,54E du 10 octobre
information fournie par Zonebourse 11/12/2025 à 15:22

Saint Gobain, véritable locomotive du CAC40 avec 2,8% revient défier la résistance des 86,75E du 5 décembre :au-delà, le titre visera l'ex-support des 87,54E du 10 octobre, puis 90,3E, c'est à dire le MM100, palier de résistance du 15 au 27 octobre dernier.

