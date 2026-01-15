 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Saint Gobain : vers une cassure imminente des 82,5E ?
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 10:46

Saint Gobain poursuit la consolidation amorcée sous 89,4E et s'achemine vers une cassure des 82,5E, c'est à dire le support oblique court terme du 8 janvier qui se confond avec le support oblique moyen terme.
Le principal support long terme se situe vers 72,5E, testé en juin puis août 2024 et le 7 avril 2025.

Valeurs associées

SAINT-GOBAIN
83,6400 EUR Euronext Paris -0,97%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank