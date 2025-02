Saint Gobain : vers un triple-top parfait sous 90,6E ? information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 18:23









(CercleFinance.com) - Saint Gobain décroche de -4%, via un 'gap de rupture' sous 89,72E et semble dessiner l'ébauche d'un triple-top parfait sous 90,6E après 2 précédents tests les 15 novembre et 9 décembre... puis ce 31 janvier en clôture (avec en prime un record absolu intraday à 91,18E).

Pas de signes de fragilité avant cette rechute sur 86,6E... mais un plafonnement sous une résistance majeure ce qui est toujours délicat.

La correction pourrait se poursuivre en direction des 85,52E ('gap' du 16 janvier) puis du bon palier de soutien des 2 et 23 décembre 2024 puis 3 et 13 janvier 2025.





