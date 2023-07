Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Saint-Gobain: va investir 235 M$ dans une usine US information fournie par Cercle Finance • 06/07/2023 à 17:55

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain Amérique du Nord a annoncé son intention d'investir 235 millions de dollars (environ 215 millions d'euros) au cours des deux prochaines années pour agrandir et moderniser son usine de gypse CertainTeed à Palatka, en Floride.



Cet investissement permettra de doubler la capacité de production de l'usine et améliorera sa consommation énergétique.



Le site de Palatka est l'une des plus grandes usines de gypse du sud-est des États-Unis. Il est stratégiquement implanté au coeur de l'une des régions les plus dynamiques du pays.



' Cette nouvelle ligne de production, qui démarrera au 2 nd semestre 2025, bénéficiera d'équipements et technologies d'automatisation de pointe permettant de baisser la consommation d'énergie ' indique le groupe.