Saint Gobain : sur le point de valider une cassure des 82,5E
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 11:38

Saint Gobain est sur le point de valider une cassure des 82,5E, c'est à dire le support oblique court terme du 8 janvier qui se confond avec le support oblique moyen terme.
La consolidation amorcée sous 89,4E puis le plafonnement systématique et à répétition sous la MM100 depuis fin août 2025 démontre la lourdeur de la tendance: cela devrait déboucher sur le retracement du principal support long terme qui se situe vers 72,5E (testé en juin puis août 2024 et le 7 avril 2025).

Valeurs associées

SAINT-GOBAIN
81,880 EUR Euronext Paris -2,45%
