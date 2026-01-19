Saint Gobain : sur le point de valider une cassure des 82,5E
La consolidation amorcée sous 89,4E puis le plafonnement systématique et à répétition sous la MM100 depuis fin août 2025 démontre la lourdeur de la tendance: cela devrait déboucher sur le retracement du principal support long terme qui se situe vers 72,5E (testé en juin puis août 2024 et le 7 avril 2025).
Valeurs associées
|81,880 EUR
|Euronext Paris
|-2,45%
