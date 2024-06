Saint-Gobain s'offre le britannique Fosroc pour 960 millions d'euros

(AOF) - Après trois dernières séances dans le vert, Saint-Gobain cède 0,14% à 73,32 euros sur la place parisienne. Le spécialiste des matériaux de construction a annoncé avoir signé un accord définitif portant sur l'acquisition de la société non cotée Fosroc pour environ 960 millions d'euros, en numéraire. La transaction, entièrement financée grâce à la trésorerie disponible de Saint-Gobain, devrait être bouclée au premier semestre de 2025.

Fondé en 1972 et filiale du groupe JMH depuis 2002, Fosroc est un "acteur mondial dans la chimie de la construction avec une forte présence géographique, tout particulièrement en Inde, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique", a indiqué Saint-Gobain dans un communiqué.

Le prix d'achat de Fosroc représente un multiple avant synergies d'environ 11,3 fois l'Ebitda de l'entreprise en 2024, estimé à 91 millions de dollars, et un multiple d'environ 7,1 fois après prise en compte des synergies en année pleine d'environ 54 millions de dollars en année 3, a expliqué Saint-Gobain.

En 2024, cette société devrait dégager un chiffre d'affaires de 487 millions de dollars et atteindre une marge d'Ebitda de 18,7%.

Depuis 2019 et l'acquisition des entreprises française Chryso et américaine GCP Applied Technologies, le chiffre d'affaires des activités de chimie de la construction de Saint-Gobain a été multiplié par 2,2. Ces sociétés ont été acquises respectivement en 2021 et 2022 pour une valeur d'entreprise de 1,02 milliard d'euros et 2,3 milliards de dollars.

L'acquisition de Fosroc portera le chiffre d'affaires total de Saint-Gobain dans le secteur de la chimie de construction à 6,2 milliards d'euros dans 73 pays.

En savoir plus sur le secteur Matériaux de construction

Manque de visibilité

L'Union Nationale des Industries de carrière et de matériaux de construction (Unicem) indique que, après un premier repli au deuxième trimestre, l'activité continue de se dégrader au troisième trimestre et enregistre une baisse autant sur les granulats (-1,3%) que sur le béton prêt à l'emploi (-0,9%). Sur les neuf premiers mois de l'année, le recul était de 2% pour l'ensemble de l'activité matériaux. Seules les tuiles et les briques parviennent à afficher de légères hausses d'activité.

Les perspectives générales se dégradent et les difficultés de recrutement ainsi que la hausse des coûts sont les principales sources d'inquiétude. Par ailleurs, l'Unicem souligne les difficultés de mise en œuvre des chantiers. La production de matériaux pourrait reculer cette année de 3% pour le béton prêt à l'emploi (BPE) et de 4% pour les granulats.