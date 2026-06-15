 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Saint Gobain : retrace directement les 80,25E
information fournie par Zonebourse 15/06/2026 à 14:03

Saint Gobain avait terminé la semaine sur une figure intraday baissière mais les marchés renouent avec l'espoir de retracer les sommets : le titre ouvre un "gap" au-dessus de 77,66E et grimpe directement au contact des 80,25E (zénith du 6 mai).

Le refranchissement de la MM100 qui gravite vers 78,4E pourrait être suivi d'un test de la résistance majeure des 81,45E du 17 avril et 17 mai dernier.

Valeurs associées

SAINT-GOBAIN
79,9400 EUR Euronext Paris +5,52%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
83,03 -6,84%
CAC 40
8 449,98 +1,19%
TOTALENERGIES
72,58 -4,98%
HAFFNER ENERGY
0,316 +14,70%
SOCIETE GENERALE
76,44 +4,14%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank