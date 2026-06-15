Saint Gobain : retrace directement les 80,25E

Saint Gobain avait terminé la semaine sur une figure intraday baissière mais les marchés renouent avec l'espoir de retracer les sommets : le titre ouvre un "gap" au-dessus de 77,66E et grimpe directement au contact des 80,25E (zénith du 6 mai).

Le refranchissement de la MM100 qui gravite vers 78,4E pourrait être suivi d'un test de la résistance majeure des 81,45E du 17 avril et 17 mai dernier.