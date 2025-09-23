Saint Gobain : refranchit la MM200 vers 94,5E
information fournie par Zonebourse 23/09/2025 à 11:03
En cas de franchissement, le prochain objectif se situe vers 100,65E, l'ex-résistance du 19 août dernier, puis 102,7E, la résistance estivale.
Valeurs associées
|94,5600 EUR
|Euronext Paris
|+2,16%
A lire aussi
-
Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré 1,9 milliard de dollars d'entrées nettes la semaine dernière, marquant une réponse positive à la coupe de la Réserve fédérale américaine. Le bitcoin et l'ether (monnaie du réseau ethereum ) ont mené ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasiment stable pour le Dow Jones .DJI , le Standard & Poor's 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC : * MICRON TECHNOLOGY MU.O doit publier ce
-
La banque suisse UBS a annoncé mardi qu'elle va débourser 835 millions d'euros pour régler un litige en France concernant le démarchage illicite de riches clients et le blanchiment de fraude fiscale. La banque, active dans la gestion de fortune, va s'acquitter ... Lire la suite
-
La banque suisse UBS va débourser 835 millions d'euros pour régler un litige fiscal en France concernant ses activités transfrontalières entre 2004 et 2012, a déclaré la banque mardi. Dans le cadre de cette résolution, UBS paiera une amende de 730 millions d'euros ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer