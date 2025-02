Saint Gobain : recule de -3% sous 94,8E information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 13:11









(CercleFinance.com) - Après un second test des 98E, Saint Gobain recule de -3% sous 94,8E et pourrait revenir s'appuyer sur l'ex-résistance des 90,6E du 31 janvier puis 8 décembre ou 15 novembre 2024.

Une support oblique moyen terme gravite vers 86E (ex plancher intraday du 4/2)





Valeurs associées SAINT-GOBAIN 95,50 EUR Euronext Paris -2,55%