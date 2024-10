Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Saint Gobain : rechute de -2,5% vers 82E information fournie par Cercle Finance • 22/10/2024 à 13:29









(CercleFinance.com) - Saint Gobain rechute de -2,5% vers 82E, ce qui constitue l'ébauche d'un potentiel double-top sous 84,5/84,75E... mais la tendance haussière ne serait compromise qu'en cas d'enfoncement du support oblique moyen terme gravitant vers 80E et qui coïncide avec le plancher du 3 octobre





Valeurs associées SAINT-GOBAIN 82,86 EUR Euronext Paris -1,66%