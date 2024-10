Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Saint-Gobain: réalise l'acquisition de Kilwaughter information fournie par Cercle Finance • 14/10/2024 à 18:21









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir conclu un accord définitif pour l'acquisition de Kilwaughter, un acteur de référence dans les mortiers de façade au Royaume-Uni et en Irlande.



Cette transaction renforce l'offre de Saint-Gobain au Royaume-Uni et en Irlande dans la construction durable.



Kilwaughter détient une usine de production près de Larne en Irlande du Nord qui emploie environ 200 personnes. La société a généré un chiffre d'affaires d'environ 50 millions de livres sterling en 2024 (exercice social se terminant à fin avril).



La finalisation de la transaction devrait intervenir au premier semestre 2025.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN 83,10 EUR Euronext Paris +0,78%